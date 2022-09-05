По его словам, Кадыров не поедет из Чечни в Москву, потому что понимает, что его ликвидируют.

Одиозный глава Чечни Рамзан Кадыров намеками на свою отставку начал серьезную игру разделения властей в постпутинской России. Он считает, что РФ проиграла войну в Украине.

Об этом заявил публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире "24 канала".

Эксперт уверен, что главная задача Кадырова – сохранить де-факто независимость Чечни и превратить ее в де-юре независимость.

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"Он уже делит власть в постпутинской России... Он играет в эту игру. А войну против Украины он по праву считает проигранной Москвой... Борьба начинается очень серьезная. Он именно тот, кто сделал первый шаг в этой борьбе. И это понятно, потому что он имеет значительную независимость в России", – убежден Пионтковский.

По его убеждению, Кадыров не поедет в Москву, несмотря на свои заявления об отставке. Он якобы четко понимает, что силовики желают его смерти.

"Я готов спорить, что не поедет он в Москву. Он прекрасно понимает, что его туда вызывают, чтобы всадить пулю в затылок. Он начинает довольно сложную игру в уже постпутинской, в его представлении России. Он сделал фальшивое заявление, поэтому в Москву не поедет", – добавил Пионтковский.

Политолог говорит, что Кадыров сейчас будет вести себя крайне осторожно. Среди его врагов не только российские силовики, но и влиятельные чеченцы. Кроме того, он должен осторожно относиться к "кадыровцам", чтобы те не взбунтовались против него.

Пионтковский подчеркнул, что силовики крайне недовольны властью, которой Путин наделил Кадырова, и даже этого не скрывают.

Российский политолог Аббас Галлямов считает, что это заявление подтверждает начало острого внутриполитического кризиса в России.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители Чечни недовольны тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и погибать на "чужой" войне двух христианских народов.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что война в Украине закончится гибелью Путина от рук чеченцев.

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