Значительную часть "добровольцев" в батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные мужчины.

Россия вербует граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Московском регионе в ряды ВС России. В то же время в Чечне растет возмущение участием мусульман в войне между "христианскими" народами.

Об этом сообщает ГУР.

Разведчики утверждают, что российское командование пытается все активнее привлекать в ВС РФ иностранцев, поскольку количество российских граждан, которые хотят отправиться на войну в Украину, сокращается.

В Московской области сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции дали указание "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

"Кроме финансового стимула, тем кто согласится подписать контракт и поехать в Украину, предлагается получение российского гражданства", - говорится в сообщении.

Одновременно в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украину.

По словам разведчиков, значительную часть "добровольцев" в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности.

Под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.

"Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, которые воюют в Украине в угоду Москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и погибать на "чужой" войне двух христианских народов – русских и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как предательство мусульман", - говорится в сообщении ГУР.

Война в Украине: актуальные данные

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Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

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Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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