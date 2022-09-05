Вряд ли для Кадырова готовят высокие должности. Возможны проплаченные митинги в его поддержку.

"Пехотинец Путина" Рамзан Кадыров понимает, что у него кровных врагов половина Чечни. Серьезные чеченцы хотят его ликвидировать.

Об этом в эфире канала FreeДом сообщил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

По его словам, Кадыров ввел в Чечне диктатуру военной хунты. Неудивительно, что чеченцы так часто просят политического убежища в Европе.

Комментируя недавнее заявление Кадырова, в котором он намекает на отставку, Гудков отметил, что у него нет четкого понимания, что Кремль планирует с ним сделать.

"Я не понимаю, что они хотят с ним сделать. Вероятно, они хотят, чтобы его кто-то пристукнул в Москве где-то на Ленинском проспекте, где они часто устраивают разборки. Я думаю, что его вряд ли что-то спасет, кроме должности в Росгвардии... и то ненадолго", - сказал Гудков.

Политик признался, что обсуждал намеки Кадырова с коллегами. Они пришли к выводу, что "он сможет сохранить жизнь только на посту главы Чечни", но на некоторое время - "пока не рухнет система".

"Я знаю многих чеченцев, серьезных чеченцев. Они не бандиты, они политические, из элиты. Они говорят: "Мы не дадим ему жить за все то зло, которое он принес нашему народу, нашим людям... Как только что -мы с ним сразу сами покончим", - рассказал Гудков.

Политик отметил, что люди с влиятельными и известными фамилиями "не оставят Кадырову даже малейшего шанса в случае потери власти".

Гудков не верит, что Кадырова поставят на должность гауляйтера всех захваченных украинских территорий, ведь он станет целью №1 для ВСУ. Вряд ли для него готовят специальную должность и в Росгвардии. По мнению политика, заявления Кадырова с намеками на отставку могут спровоцировать фейковые митинги в Чечне с призывами "Путин, верни нам Рамзана".

Российский политолог Аббас Галлямов считает, что это заявление подтверждает начало острого внутриполитического кризиса в России.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители Чечни недовольны тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и погибать на "чужой" войне двух христианских народов.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что война в Украине закончится гибелью Путина от рук чеченцев.

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