Ранее бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" заявил, что глава Чечни скончался.

В Легионе "Свобода России" назвали самого вероятного преемника главы Чечни Рамзана Кадырова, который, по информации многих источников, сейчас находится в тяжелом состоянии, а кое-кто уже сообщил и о его смерти. Соответствующее заявление сделал советник по коммуникации легиона Алексей Барановский в интервью Radio NV.

"Претендент № 1 - Адам Делимханов, как ближний соратник, сподвижник Кадырова. Но все же у него фамилия не Кадыров, и он не рукоположен Путиным, поэтому борьба за власть там тоже будет", - отметил он.

По мнению Барановского, если Кадыров "уйдет со сцены", в Чечне обострятся внутренние противоречия, и начнется грызня, борьба за власть, за ресурсы:

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"Ресурсы Москва туда вкладывает огромные. Желающих сесть на московские потоки, естественно, будет много. Поэтому Делимханов будет претендентом № 1, но не факт, что он сможет удержать эту власть".

В России заявили, что Кадыров умер

Как писал УНИАН, бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров скончался днем 19 сентября в московской Центральной клинической больнице.

"Похоже, Кадыров таки отдал концы час назад (около 12:00) в ЦКБ", - написал Невзлин, но не привел никаких деталей.

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