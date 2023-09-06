В украинской разведке отмечают, что случаи захвата россиян этими подразделениями не единичны.

Российский добровольческий корпус (РДК) и Легион "Свобода России" пополняют обменный фонд Украины, беря в плен российских военных.

Об этом говорится в интервью представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова Укринформу.

Он отметил, что несмотря на нынешнее информационное затишье относительно успехов российских добровольцев, они продолжают выполнять боевые задачи на линии разграничения, уничтожать оккупационные войска РФ и работать вместе с украинскими Силами безопасности и обороны.

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"Это - боевые подразделения, которые имеют значительные достижения. К сожалению, имеют и потери. Однако они продолжают помогать украинцам уничтожать врага и защищать нашу землю", - отметил Юсов.

На вопрос, соответствует ли действительности информация представителей РДК, что они захватывали в плен российских военных и передавали их в обменный фонд Украины, представитель ГУР ответил: "Да, эта информация соответствует действительности".

По его словам, ГУР не комментирует цифры относительно количества переданных в обменный фонд Украины пленных, но "это не одиночные случаи, когда РДК и Легион "Свобода России" брали в плен российских военных".

Что делает Легион "Свобода России"

Как известно, Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского агрессора. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины.

Легион "Свобода России" совместно с "Русским добровольческим корпусом" заходили в приграничное село Новая Таволжанка. Многочисленные видео, распространенные бойцами, демонстрировали их столкновения с армией РФ в приграничных районах.

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