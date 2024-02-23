Валиева сидела по левую руку от кремлевского диктатора.

Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на масштабном спортивном мероприятии заметили 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву.

Как сообщает BILD, в российском городе Казань стартовал новый турнир для киберспортсменов под названием "Игры будущего"."В церемонии открытия участвовали президенты России, Беларуси, стран Центральной Азии и Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины). По левую руку от кремлевского диктатора Владимира Путина посадили Камилу Валиеву. В конце января фигуристку дисквалифицировали за допинг до 2025 года и лишили медалей, в том числе за Олимпиаду в Пекине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это - не первое появление спортсменки с тех пор, как примерно месяц назад было объявлено о ее дисквалификации до 2025 года. Но пока "Игры будущего" - самое крупное мероприятие, на котором появилась 17-летняя девушка.

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Согласно открытым источникам, после открытия турнира журналисты спросили министра спорта РФ Олега Матыцина о том, находится ли Валиева под "защитой" Путина. Тот назвал диктатора "гарантом стабильности в развитии российского спорта", заявив, что фигуристку пригласили в качестве участницы церемонии.

Что известно о Валиевой

Как сообщал УНИАН, в конце января спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о допинге. Также россиянку лишили всех наград, полученных за этот период.

Недавно российские СМИ сообщали, что у Путина появилась новая любовница, якобы он "закрутил роман" с Екатериной Мизулиной, которая моложе его на 32 года.

СМИ ранее неоднократно писали о близких отношениях между Путиным и фигуристкой Алиной Кабаевой. Иностранные журналисты считают, что она родила ему нескольких детей.

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