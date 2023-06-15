Этот отток фактически убивает перспективы российской экономики на ближайшие десятилетия.

Из России массово бегут долларовые миллионеры, только за последний год после того, как РФ вторглась на территорию Украины, оттуда сбежали 8,5 тысяч богачей. Тенденция к стремительному оттоку миллионеров из страны опасна для Российской Федерации, поскольку она теряет не только капиталы, но и способных ими управлять лиц.

"К сожалению, пока речь идет преимущественно о миллионерах-предпринимателях и менеджерах иностранных компаний, которые смогли сформировать такие капиталы. Хорошо бы, чтобы начался развал и среди силовиков, среди которых также крайне много долларовых миллионеров, и среди чиновников. Это будет уже таким финальным аккордом в развале российских властей", – добавил в эфире телеканала FREEДОМ доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета Андрей Длигач.

Он отметил, что в основном до недавнего времени экономика РФ оставалась сырьевой. Теперь она – практически сырьевая. Однако в ней была большая составляющая технологизаций, развития IT-сектора, развития новых индустрий, финансового сектора. И подавляющее большинство миллионеров-мигрантов – представители новых индустрий и новой экономики.

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"И то, что они бегут из России, фактически убивает и перспективы российской экономики на последующие десятилетия. Поэтому сейчас как раз очень хороший момент задуматься обществу в России – а к чему же ведет их Путин? Точно уж не к победе, точно не к экономической, и точно не к благосостоянию. А к потере Россией на десятилетия перспектив", – объяснил Длигач.

Что происходит в России

Известное издание Financial Times пишет, что Кремль планирует приватизировать западные активы на территории РФ. Соответствующий закон российский диктатор Владимир Путин поручил подготовить секретным указом, который направил в правительство на прошлой неделе. По данным издания, этот закон должен предоставить России приоритетное право покупать любые западные активы для продажи со "значительной скидкой".

В то же время на территории страны-агрессора продолжают преследовать всех, кто несогласен с политикой Кремля. Так, на днях сообщалось, что в Ростове-на-Дону в спецприемнике умер активист, который распространял листовки украинского проекта "Хочу жить" относительно сдачи российских оккупантов в плен. Адвокат 40-летнего Анатолия Березикова предполагает, что его могли запытать до смерти – ранее она фиксировала на его теле следы от применения электрошокера.

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