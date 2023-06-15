Из России массово бегут долларовые миллионеры, только за последний год после того, как РФ вторглась на территорию Украины, оттуда сбежали 8,5 тысяч богачей. Тенденция к стремительному оттоку миллионеров из страны опасна для Российской Федерации, поскольку она теряет не только капиталы, но и способных ими управлять лиц.
"К сожалению, пока речь идет преимущественно о миллионерах-предпринимателях и менеджерах иностранных компаний, которые смогли сформировать такие капиталы. Хорошо бы, чтобы начался развал и среди силовиков, среди которых также крайне много долларовых миллионеров, и среди чиновников. Это будет уже таким финальным аккордом в развале российских властей", – добавил в эфире телеканала FREEДОМ доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета Андрей Длигач.
Он отметил, что в основном до недавнего времени экономика РФ оставалась сырьевой. Теперь она – практически сырьевая. Однако в ней была большая составляющая технологизаций, развития IT-сектора, развития новых индустрий, финансового сектора. И подавляющее большинство миллионеров-мигрантов – представители новых индустрий и новой экономики.
"И то, что они бегут из России, фактически убивает и перспективы российской экономики на последующие десятилетия. Поэтому сейчас как раз очень хороший момент задуматься обществу в России – а к чему же ведет их Путин? Точно уж не к победе, точно не к экономической, и точно не к благосостоянию. А к потере Россией на десятилетия перспектив", – объяснил Длигач.
Что происходит в России
Известное издание Financial Times пишет, что Кремль планирует приватизировать западные активы на территории РФ. Соответствующий закон российский диктатор Владимир Путин поручил подготовить секретным указом, который направил в правительство на прошлой неделе. По данным издания, этот закон должен предоставить России приоритетное право покупать любые западные активы для продажи со "значительной скидкой".
В то же время на территории страны-агрессора продолжают преследовать всех, кто несогласен с политикой Кремля. Так, на днях сообщалось, что в Ростове-на-Дону в спецприемнике умер активист, который распространял листовки украинского проекта "Хочу жить" относительно сдачи российских оккупантов в плен. Адвокат 40-летнего Анатолия Березикова предполагает, что его могли запытать до смерти – ранее она фиксировала на его теле следы от применения электрошокера.