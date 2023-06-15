Отмечается, что основанием для преследования Березикова предположительно стало то, что активист расклеивал в городе листовки украинского проекта "Хочу жить",

Российский активист Анатолий Березиков умер в спецприемнике в Ростове-на-Дону. Его адвокат Ирина Гак считает, что 40-летнего мужчину могли убить в процессе пыток.

Как рассказала адвокат "ОВД-Инфо", накануне она фиксировала у Березикова следы от применения электрошокера. Активист говорил, что его угрожали убить. Когда в среду, 14 июня, Гак приехала в спецприемник, ей заявили, что Березикова внутри нет, а во дворе она стала свидетелем того, как в машину скорой помощи заносили его тело.

"По ее словам, 10 мая у мужчины дома проходил осмотр, который фактически был обыском, но без каких-либо документов. Тогда он сообщал, что ему сломали ребра. После этого суд арестовал Березикова по статье о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП) на 10 суток. 21 мая Березикову не дали выйти из спецприемника, а снова отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Мужчина рассказывал адвокату, что перед судом сотрудники отдела полиции № 4 вывезли его за город, где пытали электрошоком и требовали отказаться от адвоката. 31 мая Березикова третий раз отправили в спецприемник — на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП)", – говорится в материале.

Отмечается, что основанием для преследования Березикова предположительно стало то, что активист расклеивал в городе листовки украинского проекта "Хочу жить", на линии которого могут обращаться представители оккупационных войск, желающие сдаться в плен.

"Гак подчеркнула, что на всех свиданиях ее подзащитный рассказывал о давлении, насилии и угрозах со стороны правоохранителей, в том числе ему угрожали отправкой на войну. Все ходатайства адвоката и жалобы Березикова были отклонены федеральной судьей Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Евангелевской", – пишет "ОВД-Инфо"

Отмечается, что по данным "Первого отдела", против Березикова хотели возбудить дело по статье о государственной измене.

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