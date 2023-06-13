Лидерами по чистому оттоку миллионеров стали Китай, Россия и Индия.

Консалтинговая компания Henley & Partners и New World Health представили очередной доклад о миграции долларовых миллионеров.

Согласно обнародованному докладу, по итогам 2022 года Россию покинули 8,5 тысяч миллионеров. Лидерами по чистому оттоку миллионеров стали Китай (10 800), Россия (8 500), Индия (7 500), Гонконг (2400), Бразилия (1800), Великобритания (1600), Мексика (800), Южная Корея (400) и Южная Африка (400).

Одновременно ОАЭ (5200), Австралия (3800), Сингапур (2900), Швейцария (2200), США (1500), Португалия (1400), Канада (1200), Израиль (1100), Греция (1000) и Новая Зеландия (800) приняли наибольшее количество миллионеров со всего мира соответственно.

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ОАЭ (5200), Австралия (3800), Сингапур (2900), Швейцария (2200), США (1500), Португалия (1400), Канада (1200), Израиль (1100), Греция (1000) и Новая Зеландия (800) приняли наибольшее количество миллионеров со всего мира соответственно.

Ожидается, что Китай продолжит возглавлять список по чистому оттоку – 13 500 долларовых миллионеров покинут страну. Эндрю Амойлз, руководитель отдела исследований New World Wealth, отмечает, что общий рост благосостояния в Китае замедлился в последние годы, а это может означать, что отток капитала может быть более разрушительным, чем обычно.

Индия может потерять 6500 миллионеров, при этом эту тенденцию нельзя назвать "угрозой", так как "страна продолжает рождать больше миллионеров, чем терять".Великобритания (3200) и Россия (3000) занимают третье и четвертое место соответственно, Бразилия (1200), Гонконг (1000), Южная Корея (800), Мексика (700), Южная Африка (500) и Япония (300).

Henley & Partners

Международная компания, которая выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции.

Война в Украине и российские олигархи

Сразу же после вторжения РФ в Украину российские олигархи начали массово распродавать свои самолеты. В марте 2022 года сообщалось, что о шести миллиардерах и миллионерах, которые выставили частные воздушные судна на продажу.

Самые богатые россияне потеряли 47 млрд долларов в течение 2022 года, и на конец года потери приблизились к 100 млрд долл.

В апреле 2023 года Ньй-Йорк вновь возглавил рейтинг городов мира с самым большим количеством миллионеров

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