Новый порядок еще больше усложнит для западного бизнеса выход из РФ.

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин направил в правительство секретный указ, которым поручил подготовить закон, который бы позволил присваивать западные активы, пишет Financial Times со ссылкой на источники и текст документа.

Законом должно быть предусмотрено, что российскому государство получает приоритетное право покупать любые западные активы для продажи со "значительной скидкой". Юрлица-покупатели западных активов в РФ, согласно новому закону, должны будут полностью принадлежать России (допускается, чтобы они находились в процессе исключения всех иностранных инвесторов). Такой порядок еще больше усложнит для западного бизнеса выход из страны.

По словам инсайдеров, задумка экономической команды Путина в том, чтобы угроза национализации стала частью метода "кнута и пряника": западные страны, которые арестовали российские активы, будут наказаны, а те, кто играет по кремлевским правилам, поощрены.

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Западные бизнесмены уверены, что "национализация неизбежна и это только вопрос времени". Один из бизнесменов, собирающихся скоро покинуть российский рынок, уверен, что от национализации больше всего пострадает сырьевой бизнес, и меньше - технологические компании.

"Обычно государство не хочет, чтобы инвесторы уходили. Но они (россияне – УНИАН) хотят поощрять хорошее поведение", – сказал один из западных бизнесменов, работающих в Москве.

Источники FT говорят, что глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов – активные сторонники ограничений для выхода западных корпораций. Центральный банк возможным ослаблением рубля из-за оттока иностранного капитала, а министр видит в этом способ повысить доходы бюджета, дефицит которого на фоне войны достиг 42 миллиардов долларов.

Национализация западных активов в РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и массового выхода западных компаний из РФ в Кремле обсуждали национализацию иностранных активов.

Еще в прошлом году спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выступал с инициативой конфисковать активы бизнесменов из "недружественных стран".

До реальных шагов к этому времени доходило только дважды. В апреле РФ захватила финскую и немецкую энергетические компании Fortum и Uniper. Это произошло после того, как обе компании пытались продать свои доли и уйти с российского рынка.

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