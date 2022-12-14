ФСБ РФ определяет как терроризм прежде всего деятельность "украинских диверсантов".

В течение последних двух десятилетий Россия расширяет определение "терроризма" в своем законодательстве, все больше определяя его как деятельность украинских "диверсантов".

Это помогает российским силовикам в подавлении инакомыслия внутри страны, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на российские медиа аналитики отмечают, что расширение понятия терроризма в законодательстве РФ продолжается. В частности, в декабре Госдума предложила новые поправки в Уголовный кодекс РФ, которые приравнивают диверсию к теракту.

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"Федеральная служба безопасности России (ФСБ) перешла от определения деятельности исламистских боевиков на Кавказе как терроризма к ориентации терроризма вокруг концепции украинских "диверсантов", – акцентировали в ISW.

Во вторник, 13 декабря, глава ФСБ Александр Бортников заявил о якобы росте "террористической активности" в стране, что он связывал с работой Службы безопасности Украины.

"Российская власть, кажется, использует фон войны в Украине как оружие, чтобы оправдать расширение законодательства о терроризме под видом защиты внутренней безопасности. Такие меры, вероятно, предоставят российским органам безопасности большую свободу в подавлении внутреннего инакомыслия", – констатируют аналитики.

Российские фейки об украинских диверсантах

По информации российских СМИ, за 7 месяцев полномасштабной войны было совершено более полусотни нападений на военкоматы и административные здания. Пожары начали вспыхивать после начала полномасштабного вторжения России в Украину и участились после объявления мобилизации в конце сентября.

Среди объектов, подвергшихся нападению, была и приемная председателя "диной России" Дмитрия Медведева.

Пропагандисты РФ обвиняют в таких инцидентах Украину. Экс-президент Медведев открыто называет причастных к подобным атак "желто-голубые диверсанты". Он также намекал на возможную отмену моратория на смертную казнь в связи с "диверсиями".

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