В День Независимости Украины хакеры взломали камеры в российских городах и обратились к жителям страны-агрессора. Соответствующее видео появилось в сети.
Согласно подписям, обращение и гимн Украины россиянам пришлось послушать на работе и в общественных местах в Екатеринбурге, Анапе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве, Белгороде и Кирове.
В обращении высмеивают "величие" Российской Федерации, состояние ее экономики и армии, а также двойников Путина. После этого начинает звучать гимн Украины. Россияне растерянно оглядывались, пытаясь найти источник звука. Некоторые из них злились, некоторые - начинали смеяться.
"Именно мы начали крупнейшую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой. Мы гордо провожаем наших мальчиков на войну, чтобы покататься на новой Ладе. Иностранцы называют нашу страну "Русский военный корабль, иди..." - говорится в нем.
Работа хакеров в России
Напомним, в июле хакеры взломали известные российские телеканалы в Красноярском крае, чтобы включить ролик украинской разведки и "Лебединое озеро".
Весной в ряде областей появилось экстренное сообщение о ракетном ударе, россиян призвали срочно пройти в укрытие.