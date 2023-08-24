Их заставили слушать гимн Украины.

В День Независимости Украины хакеры взломали камеры в российских городах и обратились к жителям страны-агрессора. Соответствующее видео появилось в сети.

Согласно подписям, обращение и гимн Украины россиянам пришлось послушать на работе и в общественных местах в Екатеринбурге, Анапе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Москве, Белгороде и Кирове.

В обращении высмеивают "величие" Российской Федерации, состояние ее экономики и армии, а также двойников Путина. После этого начинает звучать гимн Украины. Россияне растерянно оглядывались, пытаясь найти источник звука. Некоторые из них злились, некоторые - начинали смеяться.

"Именно мы начали крупнейшую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой. Мы гордо провожаем наших мальчиков на войну, чтобы покататься на новой Ладе. Иностранцы называют нашу страну "Русский военный корабль, иди..." - говорится в нем.

Работа хакеров в России

Напомним, в июле хакеры взломали известные российские телеканалы в Красноярском крае, чтобы включить ролик украинской разведки и "Лебединое озеро".

Весной в ряде областей появилось экстренное сообщение о ракетном ударе, россиян призвали срочно пройти в укрытие.

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