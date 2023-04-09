Армии РФ не удалось продвинуться на основных направлениях фронта в Украине.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины в очередной раз сорвали планы врага и не позволили реализовать наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Всего по итогам боевого дня украинская армия сдержала более 50 атак врага на разных участках фронта, говорится в сводке Генштаба в Facebook.

Оккупанты вели огонь по Черниговской области - совершили обстрелы населенного пункта Гремяч. Также "досталось" населенным пунктам Середина-Буда, Барановка, Безсаловка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области. Кроме этого, оккупанты обстреляли Ветеринарное, Гранов, Ольховку, Терновую, Старицу, Волчанск, Караичное и Чугуновку в Харьковской области.

Видео дня

На Купянском направлении от вражеских обстрелов пострадали Колодезное, Красное Первое, Новомлинск, Двухлетнее, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг пытался вести наступление к югу от Кузьминого и Верхнекаменского. За прошедшие сутки накрыл артиллерией Чернещину Харьковской области, а также населенные пункты Донецкой и Луганской областей - обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Дубрава, Белогоровка, Колодцы, Ямполовка, Торское, Северск, Спорное.

На Бахмутском направлении враг все еще пытается захватить Бахмут, однако безуспешно. Возле Богдановки силы ВСУ отбили около 10 атак противника. Оккупанты обстреляли населенные пункты Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часовой Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ сдержали 15 вражеских атак: оккупанты пытались вести наступление в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. На Авдеевском направлении вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Прасковеевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг атаковал Новомихайловку, Шахтерское, Новоукраинку, Великие Новоселки, Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел особо плотник огонь - за сутки обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчане, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Темпы наступления РФ угасают вдоль всей линии фронта

Напомним, что в своем последнем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на приятную тенденции относительно наступления войск РФ, который оккупанты уже длительное время пытаются реализовать в Украине.

Говорят, что армия РФ "захлебнулась" в своей попытке взять Марьинку (Донецкая область) под контроль. Также темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях несколько снизились.

Оккупанты пытаются продвинуться хотя бы где-то, восполняя недостаток боевой мощи артиллерийским огнем. Однако в целом темп наступательных операций войск РФ снизился вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк.

Вас также могут заинтересовать новости: