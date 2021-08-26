На оригинальном фото Reuters семья с двумя детьми прибывают на военную базу Мельсбрук (Бельгия) после того, как талибы вошли в Кабул.

Телеканал RT, входящий в структуру государственного агентства "Россия сегодня", дорисовал на фотографии семьи беженцев из Афганистана гранатомет и автоматы.

На это обратил внимание пользователь под ником Jimmy, передает Настоящее время.

На оригинальном фото агентства Reuters семья с двумя детьми прибывают на военную базу Мельсбрук (Бельгия) после того, как талибы вошли в Кабул.

В англоязычном Twitter-канале российского пропагандистского ресурса RT, который насчитывает 2,9 миллиона подписчиков, появилось отредактированная фотография. На ней к рюкзакам беженцев были дорисованы автоматы Калашникова, гранатомет и ракетница.

"Некоторые террористы получают бесплатный билет из Афганистана?" - говорилось в подписи RT к отфотошопленной картинке. На самой картинке цитировался анонимный представитель американского правительства: "До 100 эвакуированных афганцев входят в списки наблюдения спецслужб", – говорилось в цитате.

На фото с большим трудом можно разглядеть надпись: "Предупреждение: отфотошопленное изображение". Но высота шрифта на айфоне составляла около миллиметра.

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Автор: Денис Прядко