Дела открыли после его заявлений в начале полномасштабной войны.

В России заочно приговорили к 14 годам колонии украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Как сообщает российский проект SOTAvision, украинца признали виновным в публичных призывах к терроризму, "фейках" о российской оккупационной армии, возбуждении ненависти или вражды за призыв к ядерным ударам по РФ, и призывам ликвидации лидеров России и Беларуси.

По их данным, дела открыли после заявлений Гордона в начале полномасштабной войны, когда он "призывал США начать агрессивную войну против России с применением ядерного оружия", а также обвинил армию РФ в совершении военных преступлений, ударах по гражданской инфраструктуре и убийствах мирных украинцев.

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Дела против Гордона

Еще в марте 2022 года Следственный коммитет РФ возбудил в отношении украинца уголовное дело за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности и распространение "фейков" о российской оккупационной армии.

В июле суд заочно арестовал журналиста, а Министерство внутренних дел объявило его в розыск. Также Гордона внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

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