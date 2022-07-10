Журналист убежден, что восстановить СССР Путину точно не удастся.

Российский диктатор Путин - это пожилой человек, который провел большую часть своей жизни в СССР, в его голове прочно устоялась советская идеология, замешанная на миллионах жертв.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову.

"Путин, наверное, ностальгирует по времени, когда был молод и подавал надежды, как ему казалось, будучи офицером КГБ. Что он хочет построить? Я думаю, он сам до конца этого не понимает, потому что его главная история - это власть. Он цепляется хаотично, истерично за власть, он хочет остаться там, в этих империях властных. Он просто думает расширить состав России", - считает журналист.

По его словам, диктатору точно не удастся восстановить Советский союз.

"Ну не будет там уже точно Прибалтика, Азербайджан, что уж говорить об Украине. Максимум, на что он может рассчитывать - это Союзное государство с Беларусью. Но думаю, что Лукашенко не очень горит желанием быть губернатором Беларуси. И то не понятно, может ему и не дадут им быть. Поэтому, я думаю, что в голове Путина большой бардак, он не понимает, что происходит в мире, потому что ему, судя по всему дают ту информацию, которую он хочет слышать. И это играет с ним злую шутку, я думаю, он не понимает до конца конфигурацию, которая на сегодня сложилась в мире", - высказался Гордон.

"Он живет в придуманном им самим мире, его цель сегодня - принести беды украинскому народу. Горе, страдания, разруху, с чем он успешно справляется", - добавил Гордон, спрогнозировав, что в ближайшей перспективе Путин получит по заслугам.

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