Дрон якобы был обнаружен и уничтожен в небе.

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 13 августа Белгородскую область атаковал украинский дрон. Впрочем, его якобы удалось сбить.

Как сообщает Минобороны РФ в Telegram, около 4 часов утра БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку на объекты на территории РФ. Дрон якобы был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

В ведомстве уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

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Атаки беспилотников на Россию

В последние месяцы в России становится все тревожнее. Недавно Москву атаковали неизвестные беспилотники. Очевидцы сообщают о взрыве.

Перед этим, в ночь на 10 августа, пожар вспыхнул в Домодедово Московской области. Перед возгоранием там слышали взрыв. По официальным данным, загорелся автосервис.

Кроме того, в подмосковном городе Сергеев Посад днем прогремел мощный взрыв на заводе. СМИ писали о погибших и десятках раненых. Этот завод занимался производством оптики и, как оказалось, участвовал в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца под названием "Посланник".

А сегодня ночью в Одинцово Московской области возник масштабный пожар. Огонь и дым виден за километры от места возгорания.

Как пишет CNN, "августовское проклятие" вернулось в Россию. В этом году россияне встречают последний месяц лета в тревоге под звуки взрывов и природных катаклизмов.

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