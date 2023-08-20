Российские власти отчитались, что сбили 12 воздушных целей "на подлете".

Российские власти днем 20 августа заявили о новой атаке дронов на Белгород и Белгородскую область РФ.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 12 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Местные паблики публикуют фото и видео, на некоторых из них запечатлен дым в небе.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что после массовой атаки "украинских" БПЛА на Белгород обломки беспилотников попали в жилые дома.

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