Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) раскрыл предательский мотив, которым руководствовался Путин, развязывая войну против Украины.
Он заявил, что президент РФ обиделся на Запад в связи с возможной перспективой Украины вступить в НАТО и решил показать, что "брать" в Альянс следует именно Россию. Такой вывод Гиркин сделал после сегодняшней пресс-конференции Путина с российскими "военкорами".
"Теперь мотивы СВО вполне понятны: "Меня не взяли, а их - берут? Абидна, да?!?" И планы СВО тоже теперь более-менее ясны: доказать НАТО, что "мы - лучше!" и что "брать надо нас"", - отметил Гиркин в Telegram.
Он уточнил, что в отличие от Путина, в НАТО никогда не стремился и "удочки туда не закидывал".
Путин дал заднюю и объявил, что не пойдет на Киев - Гиркин расстроился
Напомним, что сегодня российский террорист Гиркин отметился активностью в своих социальных сетях из-за масштабной пресс-конференции Путина.
В частности, Гиркина встревожило заявление Путина о том, что в рамках целей так называемой "СВО" армия РФ не намерена снова пытаться захватить Киев.
В этом ключе террорист отметил, что, очевидно, лидер РФ собирается дождаться, пока ВСУ придут к нему под Севастополь (временно оккупированная территория Крыма).
Также Путин в своем сегодняшнем "потоке сознания" назвал странные цифры потерь ВСУ в сравнении с оккупантами.