Российский террорист уличил Путина в предательстве.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) раскрыл предательский мотив, которым руководствовался Путин, развязывая войну против Украины.

Он заявил, что президент РФ обиделся на Запад в связи с возможной перспективой Украины вступить в НАТО и решил показать, что "брать" в Альянс следует именно Россию. Такой вывод Гиркин сделал после сегодняшней пресс-конференции Путина с российскими "военкорами".

"Теперь мотивы СВО вполне понятны: "Меня не взяли, а их - берут? Абидна, да?!?" И планы СВО тоже теперь более-менее ясны: доказать НАТО, что "мы - лучше!" и что "брать надо нас"", - отметил Гиркин в Telegram.

Он уточнил, что в отличие от Путина, в НАТО никогда не стремился и "удочки туда не закидывал".

Путин дал заднюю и объявил, что не пойдет на Киев - Гиркин расстроился

Напомним, что сегодня российский террорист Гиркин отметился активностью в своих социальных сетях из-за масштабной пресс-конференции Путина.

В частности, Гиркина встревожило заявление Путина о том, что в рамках целей так называемой "СВО" армия РФ не намерена снова пытаться захватить Киев.

В этом ключе террорист отметил, что, очевидно, лидер РФ собирается дождаться, пока ВСУ придут к нему под Севастополь (временно оккупированная территория Крыма).

Также Путин в своем сегодняшнем "потоке сознания" назвал странные цифры потерь ВСУ в сравнении с оккупантами.

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