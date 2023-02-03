Одной из таких причин было желание Путина любой ценой удержать власть, отметил эксперт.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал причины, ко которым кремлевский диктатор Владимир Путин развязал кровопролитную войну против Украины.

Как он отметил, одной из таких причин было желание Путина любой ценой удержать власть: "В 2014 году он оттяпал Крым у Украины, и у него рейтинг взлетел до небес, но этого рейтинга хватило на 5 лет. К 19 году Путин потерял поддержку условного большинства и начал думать, что бы сделать такое, чтобы поддержку вернуть".

"Плюс к этому Украина набирала ход, начинала догонять и перегонять Россию по качеству жизни, по доходам. Это было для Путина опасно. Плюс обида за 2014 год. Путин очень злопамятный, мстительный, мелочный", - добавил Гудков.

По его словам, Путин придумал войну, рассчитывая на то, что одним ударом он решит сразу три задачи: подымет свой рейтинг, уничтожит хорошую жизнь украинцев, отомстив за 2014 год, и будет победителем в истории.

"Убедить его не делать этого было невозможно. Он всех там давил, ломал через коленку… Путин развязал совершенно безумную войну, которая с самого начала для него была катастрофой и поражением. Путин должен быть наказан", - заявил Гудков

Почему Путин развязал войну - интересная версия

Напомним, ранее сообщалось, что на решение о полномасштабном вторжении в Украину Путина могли повлиять побочные эффекты от гормонального лечения. К такому выводу пришли в разведке Дании.

"Иллюзия величия является одним из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он проходил. Это не то, о чем я могу сказать наверняка, но я думаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине", - заявил работник Службы военной разведки Дании.

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