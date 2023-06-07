Российский террорист традиционно отметился прогнозом о войне в Украине и объявил, что бои в Запорожской области, возможно, хитрый манёвр со стороны ВСУ.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) отметился очередным обзором о войне в Украине и заявил, что ожесточенные бои в Ореховом (город Запорожской области), возможно, "обманка" со стороны ВСУ.

Террорист указал, что после отвлекающего удара на Волновахско-Мариупольском направлении стоит ожидать "главной" атаки от украинской армии на другом участке фронта.

"Если кто-то помнит, как раз такой сценарий я и прописывал-проговаривал: сначала диверсионные набеги (для растаскивания наших резервов) на "старую границу", потом - отвлекающие и вспомогательные удары и лишь затем - наступление на главном выбранном направлении)", - заявил он.

Гиркин признал, что вне зависимости от планов ВСУ, ему и другим россиянам остается лишь наблюдать за происходящим: "Поглядим. Более нам (ну, мне по крайней мере) ничего не остаётся пока", - указал он.

По его мнению, ВСУ, вероятно, имеет более серьезные намерения в отношении Орехового.

"Пишут о применении противником авиации на Запорожском фронте. Напомню, что в районе западнее Угледара ничего подобного враг не делал за все минувшие дни своего наступления. Косвенно это может свидетельствовать о более серьезных намерениях в районе Орехова", - пишет Гиркин.

В Украине заявили, что старт контрнаступления все заметят

Напомним, что сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что ВСУ пока что не пошли в ожидаемое контрнаступление. По его словам, враг перепутал локальные успехи нашей армии с чем-то большим. Данилов указал, что украинцы поймут, когда именно начнутся главные сражения.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что утром 4 июня украинская армия начала контрнаступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении".

5 июня СтратКом ВСУ сообщил, что Россия планирует масштабную ИПСО (информационно-психологическую операцию) об украинском контрнаступлении. Ее цель - доморализация украинцев за счет старых фото и видео с кадрами поражения ВСУ.

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