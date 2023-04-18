Противники сегодня уже несколько раз били по Орехову.

Россияне ударили по Орехову в Запорожской области зажигательными снарядами, возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, за сегодня, 18 апреля, террористические войска ударили по Орехову уже трижды.

"Запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами били по частному сектору", - отметил глава ОВА.

Видео дня

Малашко добавил, что сейчас специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак. "К счастью, жертв и пострадавших нет", - уточнил он.

Ситуация в Запорожской области - сегодня это стоит знать

Россияне уже не раз били по разным населенным пунктам региона. Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 17 апреля, враг более 60 раз бил из разного типа вооружения. Противник бьет по прифронтовым городам, в которых остаются люди: Гуляйполе, Орехов, Малая Токмачка.

Напомним, противники даже открывали огонь на Пасху 2023 - совершили 56 обстрелов 16 мирных населенных пунктов области.

Вас также могут заинтересовать новости: