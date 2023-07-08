Российский террорист возмутился действиями Гладкова в отношении восстановления города.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не поделил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым вопрос "восстановления Шебекино". Ранее сообщалось, что ситуация в городе максимально обострилась.

Террорист в своем Telegram прокомментировал объявление Гладкова о том, что местные строители идут на двухдневные выходные после "кропотливых" робот по поводу реанимации Шебекино. Соответствующая публикация появилась в "Подслушано Шебекино".

Гиркина возмутил факт, что такие работы вообще ведутся.

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"Надо быть или полным придурком, или конечным лицемером, чтобы планировать восстановление города, находящегося в зоне поражения полевой артиллерии противника. Но к государственным чиновникам РФ ни одно из определений, естественно, не относится… Они - отдельная категория, гораздо хуже…", - объявил он.

В РФ пожаловались на "прилеты" в Шебекино

Напомним, в ночь на 8 июля в белгородском Шебекино вновь гремели звуки "бавовны" - местный губернатор Гладкова объявил об ударах.

По его данным, случился пожар на городской овощной базе и на центральном рынке. Также горела машина. Пострадавших не было.

При этом Гладков обвинил в "прилетах" ВСУ и уточнил, что по городу велись обстрелы из РСЗО "Град".

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