Гимн России на международных соревнованиях предложили заменить песней "Катюша".
Читайте такжеПо заказу церкви: в России детям показывали животных, переодетых в нацистов (фото)Об этом рассказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, пишет Sport24.
"Остановились на песне "Катюша". Все знают эту песню, и ее любят дети", - заявила она.
По ее словам, обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, но не уточнила какие.
Как известно, по инициативе Всемирной антидопинговой организации (WADA) из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории сборную России отстранили от крупных турниров и запретили использовать на соревнованиях национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.
Отстранение России: предыстория
- Изначальное решение WADA было принято 9 декабря 2019 года в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.
Глава WADA заявил, что отстранение России не коснется Евро-2020, так как "предусмотрены исключения".
В январе 2020 года Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии.
17 декабря CAS озвучил решение об отстранении России от международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира, на два года.
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