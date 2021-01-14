Обсуждались и другие варианты, но их не озвучили.

Гимн России на международных соревнованиях предложили заменить песней "Катюша".

Читайте такжеПо заказу церкви: в России детям показывали животных, переодетых в нацистов (фото)Об этом рассказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, пишет Sport24.

"Остановились на песне "Катюша". Все знают эту песню, и ее любят дети", - заявила она.

По ее словам, обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, но не уточнила какие.

Как известно, по инициативе Всемирной антидопинговой организации (WADA) из-за махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории сборную России отстранили от крупных турниров и запретили использовать на соревнованиях национальную символику (флаг и герб), а также гимн страны.

Отстранение России: предыстория

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Автор: УНИАН