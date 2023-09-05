Элиты РФ готовы в ближайшие месяцы отстранить Путина и прекратить войну, - генерал Валерий Кондратюк

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в интервью УНИАН высказал уверенность, что в РФ уже готовы к свержению диктатора Путина, рассказал, зачем Лукашенко нужно было ядерное оружие, как Крым превращается в мышеловку для россиян, а ФСБ уже вывезла семьи и имущество с полуострова.

Тема, которую обсуждают до сих пор, это кейс с Пригожиным. Его вроде бы как уже успели похоронить, по крайней мере, так в Кремле заявили, но масла в огонь подлило появившееся с ним видео, где Пригожин отвечает своим хейтерам и противникам. Как вы с профессиональной точки зрения видите всю эту историю?

Я бы начал с того, что само значение бунта Пригожина состояло в том, что общественность поддержала его больше, чем ожидалось, но в то же время недостаточно для того, чтобы отстранить Путина от власти. Эти события послужили определенным тестом для элит на лояльность к Путину и позволили ему получить четкий срез. Несмотря на то, что Россия остается мафиозным государством, и большинство кремлевских кланов заинтересовано в таком маргинальном состоянии, потому что оно дает им возможность продолжать грабить и зарабатывать огромные деньги на ресурсах России, элиты понимают всю бесперспективность продолжения боевых действий, что по сути ведет к краху РФ. Если элиты РФ не предпримут определенных действий, они лишатся своих богатств и положения в ближайшем будущем.

Результаты мятежа Пригожина показали, что Путин как главарь мафиозного государства не держит слово. Гарантии безопасности, которые давал лично Путин пригожинским лидерам в Кремле, гарантии, которые давались от его имени, в том числе, со стороны Лукашенко, губернатора Тулы Дюмина, председателя ФСБ Бортникова ничего не стоят. И для элит еще одним вызовом стало то, что нельзя останавливаться на полпути. Отстранить Путина от власти сможет либо заговор элит, либо заговор вооруженных сил.

Что сегодня происходит в России? РФ стоит накануне очередных региональных выборов, которые должны состоятся 10 сентября. И, несмотря на то, что сам механизм обеспечения выборов построен таким образом, что по сути гарантирует любой необходимый результат, в Кремле четко понимают, что, если показать слабость сегодняшнего президента тем, что Пригожин оставался ненаказанным, это может подорвать к нему доверие как к главе мафиозного государства. По всем канонам он вынужден был сделать это убийство. Почему была выбрана такая форма? Она позволила собрать вместе по сути всех главных руководителей ЧВК "Вагнер". Если бы сначала убили Пригожина, все остальные сразу же бы предприняли меры дополнительной безопасности. И, учитывая их авторитет и понятийность, они бы готовили повторный поход, реванш. Обезглавив группировку, лишив ее перед этим тяжелого оружия, часть наемников передислоцировав в Беларусь, власть добилась безусловного успеха в подавлении этого мятежа. Говоря "понятийным" языком, который любят сегодня использовать в России, группу Пригожина развели как лохов, зэков развели как лохов.

ЭЛИТЫ РФ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ОТСТРАНЕНИИ ПУТИНА И В ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ

Все эти теории заговоров, конспирология по теме смерти Пригожина выглядит очень интересно. Но на появившемся на днях видео, как Пригожин едет на джипе в Африке и говорит, что слухи о его смерти преувеличены, ключевая фраза, что эта запись была сделана перед возвращением в Москву. Он говорит, что "сейчас середина августа" (авиакатастрофа произошла 23 августа).

Более серьезный анализ показывает, что Пригожин действительно погиб. Я даже не представляю, если бы сейчас он объявился живой и здоровый. Это был бы повторный удар по авторитету Путина.

Бунт Пригожина показал, что власть в России перестала быть сакральной. Если раньше даже за одно упоминание о чем-то каралось, то сегодня это уже не является каким-то чрезвычайным событием. И элиты должны понимать, что сохранение их богатства и положения невозможно без отстранения Путина. Потому что Путин будет воевать не только до последнего русского, но и до их последнего цента. Поэтому элиты заинтересованы в отстранении Путина и в том, чтобы начать мирные переговоры с Западом и с Украиной. Мне кажется, они готовы осуществить свой план, и это должно произойти в ближайшие 4-5 месяцев, до президентских выборов в России в марте следующего года. Именно это им позволит подать на выборы нового человека с новой программой и прекратить "СВО".

Путин понимает, что над ним сгущаются тучи или нет? Он чувствует, что его конец близок и все, что он делает, этот конец приближает? Может, после Пригожина будет кто-то следующий, кого он будет бояться, - Шойгу, Лукашенко…? И как крыса, загнанная в угол, будет убивать все, что под руку попало? Или это не имеет место быть?

Самая большая ошибка Запада - они думали, что Путина нельзя унижать. Но тот же бунт Пригожина показал, что Путин готов на любое унижение для сохранение своей власти. Каким бы он не был иррациональным по отношению ко многим вещам, в отношении себя он сохраняет очень большую рациональность. И вот эта его риторика, которую мы слышали в начале военной операции и после всех его поражений в Украине, сводилась к тому, что Россию нельзя унижать, потому что "у нас есть ядерное оружие". После четких сигналов, прозвучавших и со стороны главных партнеров РФ - Китая и Индии, что они не поддержат любое применение ядерного оружия, у Путина остается не так много вариантов для того, чтобы закончить "СВО". Все его неудачи показывают, что каждый день положение России будет ухудшаться. В шахматах такое положение называется "цугцванг" - когда каждый новых шаг усугубляет положение. В таком положении сегодня находятся Россия и российская элита.

ЛУКАШЕНКО НУЖНО БЫЛО ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ, ЧТОБЫ УДЕРЖАТЬ ЗАПАД

Лукашенко хвастался ядерным оружием. По данным нашего ГУР, тактические боеголовки уже размещены в Беларуси. Там провели тренировки, и вывод - полная неготовность. В связи с этим угрозы снизились? Ставка Кремля на запугивание Запада не сработала?

Это больше сработало на успокоение Лукашенко, который понимает, что он является таким же военным преступником, как и Путин. Размещение ядерного оружия на территории Беларуси - это, по мнению Лукашенко и Путина, должно остановить любое вмешательство Запада. В том числе и миротворческие миссии, если они будут разворачиваться в ближайшее время.

Хочу напомнить, что причина протестов в Беларуси касалась того, что Лукашенко долго у власти. Безусловно Лукашенко понимает, что следующие выборы только усилят… А те ребята, которые сегодня служат в полку Калиновского в Украине, будут готовы с оружием защищать свой выбор и отстаивать свои права на свободу и право голоса. Лукашенко нужно было ядерное оружие, для того чтобы удержать Запад от любых возможностей влиять на ситуацию в его стране.

Это ядерное оружие в Беларуси может когда-то выстрелить? Или это элемент запугивания?

На сегодняшний день это просто информационное запугивание, информационная операция против Запада. Оно не позволит обеспечить военный успех на поле боя, потому что оно имеет локальное тактическое значение. Оно не переломит ход боевых действий, не улучшит его. Так что, я бы все это расценивал как информационную операцию Беларуси и России.

УДАРЫ ПО РФ ДАЮТ РОССИЯНАМ ПОНИМАНИЕ, ЧТО ВСЕ ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ

Настоящая военная операция - удары по России. Это не ИПСО, это уже реальность. Для нас они уже стали традиционными. Каждую ночь в РФ прилетает рой дронов, что-то где-то падает на военные объекты. И в России за это никто не отвечает, никого к ответственности не привлекают. Но ведь это сильный удар по имиджу Путина, а они делают вид, что ничего не происходит.

Мне кажется, что на самом деле они очень реагируют, и очень болезненно. В информационном поле они пытаются снизить значение этих ударов.

Нужно сказать, что стратегия, которую использует Украина, двухэтапная. Первый этап - боевые действия, которые должны привести к освобождению наших территорий и к поражению российской группировки на территории Украины. Второй этап - тактика "тысячи порезов" по законам войны. Несколько дней назад по России было запущено самое большое количество дронов, атака коснулась восьми регионов РФ. При этом поражена была не только авиация, но и объекты военно-промышленного комплекса, и другие важные стратегические объекты. Это наш симметрический ответ.

Удары по РФ дают понимание многим россиянам, что все пошло не по плану. В начале "СВО" им говорили, что Украина будет демилитаризирована, денацифицирована, но за 1,5 года успеха нет, и военный крах России очевиден. Личный состав российской армии деморализован, каждый день несет огромные потери.

Мы выбрали очень тяжелую стратегию, потому что можно было бы штурмовать укрепления русских с большими для нас потерями, но мы предпочли использовать технологические возможности западного оружия. Конечно же, это очень дорогая стратегия. Наносить удары по логистическим центрам, местам хранения боеприпасов, по пунктам управления в тылу - это все стоит больших денег. Но саммит НАТО дал гарантии, что Украина получит все необходимое оружие для победы до конца года. И даже решение США передать нам кассетные боеприпасы значительно увеличивает наши возможности проводить такую стратегию. Все это приводит к усилению давления внутри окружения Путина.

Если говорить об оперативной обстановке не фронте, то ВСУ развивают успех в двух направлениях - возле Бахмута и на выходе к Азовскому морю. Сегодня они находятся возле города Токмак. Взятие этого города откроет для нас возможность перерезать сухопутный коридор между Россией и Крымом, после чего Крым превратится в ловушку, в мышеловку.

РОССИЯНЕ ПОНИМАЮТ НЕВОЗМОЖНОСТЬ УДЕРЖАТЬ КРЫМ

Не так давно состоялся рейд ГУР на полуостров, который наделал немало шума в рядах оккупантов. Наши разведчики добирались по морю, выполнили задание и успешно вернулись. Феноменальная операция. Насколько такие рейды действительно важны в условиях активной войны?

Перед этим в Киеве состоялось очередное заседание Крымской платформы. Это международная конференция с участием многих стран, которые поддерживают освобождение Крыма. Путин и здесь потерпел неудачу, потому что никто сегодня не идет ни на какие условия и даже в дальнейшей перспективе не рассматривает Крым как часть России.

Накануне Дня Независимости Украины было очень важно оказать моральную поддержку всем нашим патриотическим движениям в Крыму. С учетом того, что россияне заминировали все перешейки и все входы в Крым, они даже не предполагали, что проведение таких десантных рейдовых операций вообще возможно.

Наши разведчики выбрали мыс Тарханкут, на котором находились посты радиоэлектронной разведки России, подразделения ФСБ, батарея "Искандера" и две установки С-400, уничтоженные за день до рейда. И когда наши ребята подошли на катерах к маяку возле мыса, это стало полной неожиданностью для противника. Их радиотехнические средства не показали и не обнаружили нашу группу, что позволило нашим бойцам не только высадиться, успешно решить задачи, но и без потерь вернуться.

Еще одной особенностью операции было то, что группа была вооружена большим количеством Stinger. Это западное оружие противовоздушной обороны, и, если бы были авиационные удары или российские самолеты попытались преследовать группу, они были бы уничтожены. Это очень эффективное оружие, технология: выстрелил - забыл.

Этот рейд, атаки на Крымский мост показывают, что деоккупация Крыма более реальна, чем мы могли себе представить, реальна даже не совсем военным путем, и она гораздо ближе, чем мы думали. Освобождение Крыма совсем близко?

На самом деле нам надо будет не только территорию освободить, но и сознание людей. За то время, пока Крым находился под влиянием России, велась усиленная пропаганда, на полуостров переселили более 600 тысяч людей из РФ. Им и коллаборантам придется Крым оставить, уезжать как можно быстрее. ФСБ и российские власти в Крыму уже отправили свои семьи на материковую территорию и вывезли имущество. Они прекрасно понимают свою бесперспективность и невозможность сегодня удержать Крым в полной изоляции.

В случае большого штурма будет большое количество потерь со стороны Украины. Поэтому будет комбинированная стратегия: уничтожение военных объектов, ресурсов РФ на территории Крыма и рейдовые операции, которые показывают, что полуостров невозможно перекрыть полностью.

Свежий прогноз президента, который заявил, что война может закончиться в 2023 году. Как вы оцениваете такую вероятность?

Объективно, война может закончиться только при смене политического руководства России. Сегодня возможности международных спецслужб по влиянию на ситуацию в РФ очень ограничены.

Более вероятным мне кажется заговор в российской армии или в ближайшем окружении Путина, который разблокирует процесс переговоров и может привести к окончанию войны не только военным путем.

Украина должна понимать одно: освобождение территорий - это только половина решения наших проблем. Для нас очень важно добиться демонтажа режима Путина. Война - это последствие его действий, а настоящая причина - именно в Кремле. Без этого мы получим очередную отложенную и гибридную войну. Очень важно, чтобы и Запад нас в этом поддерживал. Украина должна победить настолько, чтобы режим Путина был отстранен от власти.

И это абсолютно реально?

Это уже становится реальностью, потому что цели российской элиты сегодня - сохранить свое положение, а возможно это путем сдачи Путина и приведения других людей к власти, чтобы перезагрузить систему. Конфронтация с Западом, холодная война ведет к медленному, но неотвратимому краху России и в дальнейшем к распаду.

Катерина Шварц, Тала Калатай