Песков заявил, что не слышал антироссийских заявлений от Пугачевой, в отличие от Галкина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от Аллы Пугачевой, а ее муж Максим Галкин "делал плохие заявления".

"Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой, а ее муж Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути", - сказал Песков для РИА.

Он добавил, что у президента РФ Владимира Путина и Пугачевой нормальные отношения, "они знакомы и не раз встречались".

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Ранее глава рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что список "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, должен получить официальный статус, как реестр иноагентов. Максим Галкин попал в этот реестр.

Недавно Пугачева затроллила известного режиссера Никиту Михалкова, который публично поддерживает Путина.

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