Пока он остается на своем посту.

Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с намеками о возможной отставке пока "никак не материализовалось".

Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались… Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой", - сказал он.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, 3 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором заявил, что собирается в "бессрочный и долгий отпуск".

"Я думаю, что мое время тоже пришло. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда-то был молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то", - сказал он.

Российский политолог Аббас Галлямов считает, что это заявление подтверждает начало острого внутриполитического кризиса в России.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители Чечни недовольны тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и погибать на "чужой" войне двух христианских народов.

Ранее экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил,что война в Украине закончится гибелью Путина от рук чеченцев.

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