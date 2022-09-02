Попавший под "раздачу" Примадонны режиссер поддерживает путинскую политику.

После возвращения в Россию певица Алла Пугачева, похоже, решила "пройтись" по путинистам, поддерживающим агрессивную политику президента РФ. Одним из первых под "раздачу" попал российский режиссер Никита Михалков, пляшущий под дудку Кремля.

"Подкусила" Михалкова Примадонна на своей странице в Instagram. И сделала она это очень искусно. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram кадры из фильма режиссера "Раба любви", на которых героиня обращается к преследующим ее мужчинам со словами: "Господа, вы — звери! Вы будете прокляты своей страной!".

"Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?" - спросила в подписи к записи Пугачева.

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Ранее Михалков, поддерживающий политику Путина, заявлял, что Пугачева и ее супруг Галкин не нужны РФ, что они перечеркнули свои заслуги перед страной. Критиковал режиссер и других артистов, покинувших Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

Напомним, ранее Алла Борисовна ответила пропагандисту Владимиру Соловьеву. "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", - лаконично написала Пугачева.

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