По словам партизан, такие акции эффективнее поджогов военкоматов.

Партизанское движение "Чёрный мост" заявило о своей причастности к взрыву в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону 16 марта.

"Черный мост" берет на себя ответственность, точнее – заявляет соавторство в выращивании хлопка в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Официальные лица заявили, что там замкнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы. Емкость была одна, объемом около 3 литров. … Внутри маленькой емкости была лампочка на 3,5В от карманного фонарика. Слышали взрыв перед началом пожара? Это лампочка перегорела и лопнула", – пишет Telegram-канал РПД "Черный мост".

Человек, назвавшийся Эскобаром и якобы организовавший атаку, называет ФСБ "оплотом лицемерия, насилия и несправедливости". Он уверен, что атаки вроде этой более эффективны для партизан, чем поджог военкомата или Z-машины.

Видео дня

Взрывы в здании ФСБ в Ростове - что известно

16 марта на территории Управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв и разгорелся пожар. Впоследствии появились видео момента взрыва.

На кадрах с места было видно, что масштабы разрушений значительные - в окнах вылетели стекла, разрушены стены.

СМИ писали о якобы детонации склада с боеприпасами, другие - что пожар произошел из-за короткого замыкания в месте хранения горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.

Вас также могут заинтересовать новости: