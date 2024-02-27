Глава МИД РФ заявил, что ультиматум слышится в каждом из 10 пунктов.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров накинулся на предложения Зеленского "о мире" еще до того, как Украина официально представила их РФ.

Как известно, 25 февраля украинский лидер пообещал провести весной первый саммит в рамках Формулы мира Украины, по итогам которого должен быть разработан план урегулирования войны. Документ, после доработки, хотят представить РФ, уточнял гарант Украины.

Лавров сегодня прокомментировал такое намерение пропагандистским РИА Новости словами об ультиматуме.

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"От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его формула из 10 пунктов была и остается очевидным ультиматумом", - сказал он.

Чиновник обвинил Киев в том, что последний пытается задействовать в обсуждении "этой бумаги" другие страны по совету Европы. Саммит Лавров назвал "посиделками" вокруг киевской "Формулы мира", цель которого - сделать "семейные фото".