Он не хочет, чтобы у каких-то стран появилась своя инициатива, которая бы не совпадала с интересами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первый "саммит мира" состоится весной. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

"Что касается саммита, мы считаем, что это очень правильно: усиливаться на поле боя, и это зависит от нас, нашего производства и от наших партнеров. И так же очень правильно усиливаться дипломатически. Мы не хотим, чтобы нам навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира. Страны, даже наши партнеры. Все эти страны, которые сегодня не здесь и не в войне", - отметил президент.

Он подчеркнул, что инициатива может идти только от Украины. "Она была начата в Индонезии на G-20, G-19, если быть честным. И поэтому сегодня мы подошли к моменту первого саммита", - сказал Зеленский.

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Он выразил надежду, что этот первый, инаугурационный, саммит состоится весной. "Нам нельзя потерять эту дипломатическую инициативу. И он будет в Швейцарии", - отметил глава государства.

Говоря о втором саммите, Зеленский сказал: "Мы хотели бы, чтобы он был, может, и не на европейском континенте, а на другом. И я думаю, что также в ближайшие недели - месяцы эта информация обязательно появится".

Президент напомнил, что на первом саммите будет разработан план, а затем технически страны будут разбираться с каждым из кризисов, которые принесла война, и подготовят документ, как это было на примере "зерновой инициативы".

"Мы говорили, что мы не доверяем Путину, и были правы. Мы договорились о конкретных наших шагах. И эта инициатива работала. С Турцией и с Гутеррешем, генсеком ООН. А потом этот наш план был передан российской стороне. И было не важно, кто с той стороны утверждает, не утверждает, торгуется или не принимает эту инициативу. И мы показали, что "Давайте работать в таком формате. Если это не работает, - мы все равно будем идти к реализации "коридора" собственными силами. Так и получилось", - сказал Зеленский.

Так, добавил он, Украина пошла на такой формат "зерновой инициативы", и со своей стороны партнеры увидели, что России доверять нельзя, но она уже ничего не могла с этим сделать. "Зерно пошло. Это позитив. И это был важный результат во время войны", - добавил глава государства.

Он добавил, что "так же и с саммитом". "Когда страны подготовят соответствующий документ, документ будет справедливый, это не значит, что Россия примет этот документ. Никто не может гарантировать, кто там тогда будет с их стороны, мы не знаем. Но в любом случае мы говорим, что этот документ будет. Так же как и в формате с "зерновой инициативой", этот документ будет представлен переговорщиками в том или ином формате, пока этого формата нет, - будет представлен российской стороне", - пояснил Зеленский.

Президент добавил, что Украина будет готова ко второму саммиту, к соответствующим дипломатическим шагам по справедливому миру и окончанию войны. Он также отметил, что хочет, чтобы с Украиной было как можно больше стран мира.

"Я очень не хочу, чтобы после выборов в разных странах мира, а это год разных выборов, - я не хочу, чтобы появилась от недемократической страны или от очень демократических стран своя инициатива, которая бы не совпадала с интересами страны, которая сегодня в войне", - подчеркнул Зеленский.

Саммит мира

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 февраля, глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что на саммит в Швейцарии, который будет касаться формулы мира, планируется пригласить более 160 стран. При этом он не исключил участия России во втором таком саммите.

"После первой встречи мы берем определенное время для того, чтобы подготовить совместный план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление... А также преодоление кризисов, которые создала эта война", - сказал Ермак.

Он не исключил участия России во втором таком саммите: "Когда этот план будет создан без каких-либо посредников где-то под столом, а открыто и с участием всех стран, которые с нами пройдут этот путь, - на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей Российской Федерации. Им будет представлен и дан этот план на тот случай, если тот, кто в то время будет представлять страну-агрессора, захочет действительно прекратить эту войну и вернуться к справедливому миру".

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