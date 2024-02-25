До этого, по словам Ермака, должен быть разработан совместный с союзниками Украины план.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что на саммит в Швейцарии, который будет касаться формулы мира, планируется пригласить более 160 стран. При этом он не исключил участия России во втором таком саммите.

"Мальта, Давос - мы представили все 10 пунктов (формулы мира - УНИАН). В этой работе... было очень широкое представительство нашего правительства, парламента, то есть всех ветвей власти в Украине", - напомнил руководитель ОП на Форуме "Украина. Год 2024" и отметил, что на сегодня есть результат работы каждой из групп.

Ермак добавил: "В Давосе мы уже договорились о том, что мы свою работу закончили. И на следующий день во время встречи президента Украины и президента Швейцарии они договорились о проведении первого саммита, инаугурационного саммита на уровне лидеров".

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По его словам, такой саммит состоится в ближайшее время в Швейцарии. По состоянию на сегодня приглашения на него подготовлены и будут направлены более 160 странам.

Кроме того, Ермак добавил, что украинская и швейцарская команда мощно работают над подготовкой этого очень большого международного события.

"Целью первого саммита должна стать фиксация... Очень важна личная встреча лидеров, на которой будет зафиксировано то, о чем мы говорили все эти месяцы на уровне послов, на уровне советников", - отметил он.

Руководитель ОП сообщил, что сегодня ведется работа над документом, который мог бы стать результатом этой первой встречи.

"После первой встречи мы берем определенное время для того, чтобы подготовить совместный план ответственных стран мира, который будет предусматривать восстановление... А также преодоление кризисов, которые создала эта война", - сказал Ермак.

Он не исключил участия России во втором таком саммите:

"Когда этот план будет создан без каких-то посредников где-то под столом, а открыто и при участии всех стран, которые с нами пройдут этот путь, - на втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей Российской Федерации. Им будет представлен и дан этот план на тот случай, если тот, кто на то время будет представлять страну-агрессора, захочет действительно прекратить эту войну и вернуться к справедливому миру".

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис выразил надежду, что Китай "поможет нам" в мирных переговорах по Украине после того, как в прошлом месяце Швейцария согласилась провести глобальный мирный саммит по Украине.

Украина заявила, что пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" мировых лидеров в Швейцарии, чтобы найти пути прекращения войны России против Украины.

По просьбе президента Украины Владимира Зеленского нейтральная Швейцария согласилась провести мероприятие, но дата и место еще не определены.

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