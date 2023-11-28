В июле 2023 года Украина наложила санкции на эту компанию.

Фонд "Национальное интеллектуальное развитие", более известный как "Иннопрактика" и возглавляемый дочерью российского диктатора Владимира Путина Катериной Тихоновой, купил долю в крупнейшем производителе беспилотников в России. Речь идет о группе компаний "Геоскан".

Как сообщает The Moscow Times, "Геоскан" производит гражданские авиационные беспилотники, а также программное обеспечение для фотограмметрической обработки данных. Примечательно, что в июле 2023 года Украина наложила санкции на эту компанию, поскольку ее продукция интегрирована в цепь производства товаров и услуг военного и/или двойного назначения.

Поводом для введения санкций стало заявление главы правительства Башкирии Андрея Назарова. Он сказал, что на мощностях "Геоскан-Уфа" будут производить беспилотники для войны РФ против Украины.

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"До июля 2022 года "Геоскан-Уфа" входила в группу компаний "Геоскан", но Семенов продал 40% фирмы Венеру Мирзаянову – гендиректору компании "Урал-Трейдинг", у которой были оставшиеся 60%. Сама "Урал-Трейдинг" принадлежит неизвестному 67-летнему Халиту Зарипову. Компания занимается многочисленными видами деятельности – от оценки недвижимости до торговли пивом и мясом. Производства беспилотников в ее профиле нет", – сказано в сообщении.

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