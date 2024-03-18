Петр Черник прокомментировал также вероятность того, что РФ начнет "рубить" Сувальского: всякое может произойти, от сумасшедших можно ждать чего угодно.

Военный эксперт Петр Черник считает вполне вероятным, что после президентских "выборов" в РФ начнут массовую мобилизацию, что станет серьезным вызовом для Украины.

Об этом сказал в эфире телемарафона, комментируя возможности россиян по мобилизации и обеспечению войска всем необходимым.

"Имеет ли противник человеческий потенциал - однозначно, что да. Они постоянно декларируют свой мобилизационный резсурс от 1,5 млн до 3 млн человек. А эксперты считают, что у них есть все 7 млн... И напомню, там всегда была призывная компонента. То есть пользоваться пулеметом Калашникова умеют практически все взрослые мужчины. Может ли Путин прибегнуть к идеологии "вставай, страна огромная" - вполне. И это действительно серьезный вызов для нас. Надо серьезно укреплять как наши границы, так все, что по линии боестолкновений", - отметил Черник.

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Относительно того, способна ли Россия обеспечить оружием большую численность мобилизованных, эксперт напомнил, что только пулеметов Калашникова "империя" изготовила более 100 млн.

"Конечно, 100 млн на складах нет, но несколько миллионов есть точно. А еще оружие второй мировой войны достанут со складов, например ППШ. Его совокупно изготовлено 8 млн. Снарядные и патронные заводы загружены, производство взрывчатки подняли до 30%", - подчеркнул Черник.

Эксперт также прокомментировал цитату "окрыленного" результатами псевдовыборов Путина относительно полномасштабного конфликта между Россией и НАТО "Я думаю, все возможно в современном мире".

Черник считает, что после "переизбрания" диктатор усилит риторику угроз в адрес стран НАТО.

"Путин избрал стратегию осажденной крепости. Других вариантов у него нет. Но понимаем, что на эту минуту, в первую очередь, это для собственного населения, это исключительно пропагандистский момент. Вторая армия мира не может справиться с 18-й, то как им побороть самый мощный и сильный блок, который вообще когда либо существовал на планете Земля, - трудно представить. Вместе с тем, от сумасшедших можно ждать чего угодно. Условно они могут взяться рубить тот Сувальский коридор - всякое может произойти", - отметил он.

Выборы в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, президентские выборы в России проходили три дня: 15-17 марта. Кроме обычного голосования на избирательных участках, россияне могли проголосовать через портал электронных госуслуг, что российские оппозиционеры почти единогласно считают одним из основных инструментов для фальсификации итоговых результатов.

Кроме того, голосование проводилось и на оккупированных территориях Украины - в Крыму и на тех территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас контролирует российская армия.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 98,7% протоколов Путин набирает 87,31%.

В феврале представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в России продолжается рекрутинговая компания, но план мобилизационных мероприятий уже значительно отстает от графика. По его словам, без новой волны публичной мобилизации после "выборов" Путина российскому режиму обойтись будет трудно, то есть вряд ли там смогут избежать дополнительных мобилизационных мероприятий. Представитель ГУР отметил, что при этом кремлевский режим будет вынужден выбирать между угрозой внутренней дестабилизации и репрессиями.

Тема Сувальского коридора обсуждалась в НАТО. Если Россия захватит Сувальский коридор, то страны Балтии будут отрезаны от союзников из Альянса на суше. Эксперты призывают НАТО тренировать оборону ключевого отрезка территории шириной 65 км. Сувалкщина - небольшой исторический регион, расположенный вокруг города Сувалки на северо-востоке Польши у границы с Литвой.

Как известно, войска НАТО разработали план учений по сценарию о проигрыше ВСУ в войне с РФ. Согласно учебному сценарию, уже в мае 2025 года Альянс будет вынужден предотвращать нападение РФ на Сувальский коридор.

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