Предполагается, что Путину и его генералам придется начать новый раунд мобилизации, чтобы "кормить войска в мясорубке" на войне в Украине.

Президентские выборы в России никогда не были связаны с демократической процедурой. Вместе с тем победа в первом туре даст Владимиру Путину новую печать легитимности и, вероятно, пошлет четкий сигнал: война с Украиной пользуется полной поддержкой россиян, пишет CNN.

Отмечается, что среди тех, кто следит за Россией, внимание сосредоточено на нескольких крупных вопросах. Для начала, если голосование на данных выборах действительно является "референдумом" по поводу развязанной Россией войны против Украины, то дает ли это избрание Путину свободу действий?

"В этом вопросе у Путина, похоже, есть пространство для маневра. Российский президент демонстрирует уверенность в развитии событий на поле боя. А в условиях, когда Запад медлит с оказанием помощи Украине - особенно в Конгрессе США, где по-прежнему задерживается принятие важнейшего пакета помощи Киеву, - результаты выборов дают ему больше риторических аргументов", - говорится в публикации.

В то же время, как указывает CNN, постепенное продвижение России на востоке Украины привело к ужасающим потерям в армии РФ. Предполагается, что Путину и его генералам придется начать новый раунд мобилизации, чтобы "кормить войска в мясорубке".

Наблюдатели считают, что вскоре Путин попросту будет вынужден сделать потенциально непопулярный шаг - еще один большой призыв.

Второй вопрос на повестке дня в России - продолжение репрессий против внутренней оппозиции, того, что от нее осталось.

"Война всегда непредсказуема. И какими бы ни были усилия Путина повернуть ситуацию в свою пользу, долгосрочные проблемы России - демографический спад, цена войны и санкций, а также присущая хрупкость единоначалия - вряд ли исчезнут до того, как Путин будет баллотироваться на шестой срок", - констатирует CNN.

Выборы в России - результаты

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Помимо обычного голосования на избирательных участках россияне могли проголосовать через портал электронных госуслуг, что российскими оппозиционерами почти единогласное считается одним из основных инструментов для фальсификации итоговых результатов.

Кроме того, голосование проходило на оккупированных территориях Украины - в Крыму и на тех территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые в настоящее время контролирует российская армия.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 98,7% протоколов Путин набирает 87,31%.

Вас также могут заинтересовать новости: