Без новой волны публичной мобилизации после "выборов" Путина российскому режиму обойтись будет трудно.

В России продолжается рекрутинговая компания, но план мобилизационных мероприятий уже значительно отстает от графика. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Рекрутинговая кампания продолжается. Несмотря на то, что там обещают и средства, и много других "плюшек". В целом из-за так называемых "выборов" и также из-за организационных проблем, их план мобилизационных мероприятий и рекрутинга на год уже отстает значительно от графика", – акцентировал представитель украинской разведки.

По словам Юсова, это означает, что российскому режиму будет трудно избежать дополнительных мобилизационных мер.

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"Без новой волны публичной мобилизации, уже после так называемых "выборов" Путина, российскому режиму и Кремлю будет трудно обойтись", – подчеркнул он.

Представитель ГУР отметил, что при этом кремлевский режим будет вынужден выбирать между угрозой внутренней дестабилизации и репрессиями.

"Примерно так. Далее они будут выбирать: либо страх дестабилизации внутри, либо дальнейшие репрессивные меры на территории РФ", – пояснил он.

Мобилизация в России

Россия ежемесячно пополняет ряды своих вооруженных сил около 30 тыс. человек. Этой живой силой российские оккупационные войска восполняют свои потери и формируют резервные полки.

В украинской разведке отмечали, что в РФ идет мобилизация, ее нельзя назвать скрытой. Однако она не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года.

Генерал Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины считает, что если после выборов в РФ Путин начнет массовую мобилизацию, то это станет огромным дестабилизирующим фактором для российского общества.

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