В Пскове был удар по аэродрому, откуда велись операции по захвату Крыма и Киевщины.

Сегодняшней атакой беспилотниками на аэродром в Пскове продемонстрировано, что безопасных территорий в России нет. Об этом сказал военный эксперт Сергей Кузан в эфире телемарафона.

Он напомнил, что в прошлом году уже были атаки на Псковскую область и тогда были повреждены самолеты и вертолеты. "Но такой массированной атаки именно БПЛА не было. Этот регион считался для россиян традиционно защищенным", - отметил Кузан о сегодняшней атаке.

По его словам, если приграничные территории России постоянно были под ударами, то север, в частности, Псков, где находится основной аэродром элитной десантно-штурмовой части были более защищенными. "Это стало сюрпризом для всей России", - подчеркнул эксперт.

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Он напомнил, что на этом аэродроме базируется 104 гвардейский десантно-штурмовой полк, который участвовал в военных преступлениях в Буче.

"Именно на это подразделение полагались функция по захвату севера Киевщины и для захода в Киев. То есть именно эти самолеты Ил-76 в Гостомеле осуществляли высадку десанта. Но эта операция тогда полностью провалилась. Эти самолеты действовали и в Крыму в 2014 году, когда происходило десантирование", - отмечает Кузан.

Он отмечает, что речь идет об уничтожении четырех российских самолетов.

"Речь идет о военно-транспортной авиации. Уничтожение каждой единицы такого самолета - это удар по стратегическим силам РФ. Кроме зафиксированных уничтоженных 4 бортов, еще можно говорить, что часть техники повреждена от пожаров и обломков, потому что там этой летной техники было очень много", - подчеркнул эксперт.

По его словам, эта ночь показала, что 700 километров по территории России - "это радиус досягаемости для таких беспилотников", которые были применены для удара по Псковщине.

"Мы видим, что постепенно наращивается количество, массированность и точность применения БЛПА по территории России", - отметил военный эксперт.

Россию атаковали беспилотники

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия подверглась массированной атаке дронами. Взрывы раздавались в ряде регионов. Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром.

О взрывах также сообщалось в Тульской и Брянской областях, в московских аэропортах, в Рязани и над частью Калужской области ввели план "ковер". Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбила один беспилотник в Рузском районе Московской области.

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