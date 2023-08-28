Лишь небольшая часть из них были боевыми.

Вчера аэродром в Курской области атаковали роем картонных дронов-камикадзе SYPAQ, которые Австралия поставляет Украине.

Как пишет канал Mash, целями была воинская часть радиоэлектронной борьбы в Курском районе и военный аэродром Халино.

Партию первых ста картонных беспилотников ВСУ получили в марте этого года. Как утверждал тогда директор SYPAQ Дэвид Висино, они планируют передавать Киеву около 100 БПЛА ежемесячно.

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"Украинские Кулибины модернизировали картонный дрон: начинили его взрывчаткой и в районе 4 часов утра 27 августа пустили около 16 SYPAQ в сторону части РЭБ и военного аэродрома Халино. Лишь небольшая часть из них были боевыми. Остальные - пустые, для отвлечения ПВО и солдат-дронобойцев на местах", - сказано в сообщении.

Особенности дронов SYPAQ

Такой дрон может нести 4-5кг груза в варианте камикадзе. Двигатель может быть электрический. Основная особенность этого дрона его модульность и одноразовость, ибо сделан он почти полностью из пропитанной воском бумаги и резинок, что вкупе делает его практически незаметным для РЛС.

Бумажные SYPAQ практически невидимы для радаров. Сбить их можно только с помощью РЭБ, или из пулемётов с прицелами ночного видения и тепловизорами.

Атака дронов на Курскую область 27 августа

В ночь на 27 августа контрразведка СБУ реализовала спецоперацию по российскому аэродрому в Курске. Там на момент атаки находились средства ПВО и часть авиафлота России.

В Службе безопасности Украины уточнили, что по Курскому аэродрому запустили 16 БПЛА. Задача выполнялась контрразведчиками из 13-го Главного управления ведомства.

"16 дронов-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей - радары комплекса С-300 и два "Панциря", - говорится в сообщении.

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