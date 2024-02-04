По его мнению, в РФ и в дальнейшем будут происходить подобные инциденты.

3 февраля Главное управление разведки сообщило, что в России расстреляли пилота бомбардировщика Ту-95 Стегачева Олега Сергеевича. Эту информацию прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Разведка просто знает или информирована о том, что происходит на территории врага. Очевидно, первыми решили сообщить, потому что им первым, видимо, эта информация поступила. Я скажу, что это тенденции хорошие. В смысле того, что враг должен понимать, что ему безопасно не будет даже на территории России, даже у себя дома, возле своей авиабазы", – пояснил он в эфире телемарафона.

По словам Мусиенко, это важный акт, даже безотносительно к тому, "как было проведено и кем было проведено".

Видео дня

"Я не исключаю, что к этому вообще причастны граждане внутри России. То есть, что исполнитель мог быть, например, гражданином РФ. Который и сообщил, фактически донес общественности об этом своем акте. Он хотел, чтобы об этом знали в Украине. Очевидно, он мог об этом сообщить", – предположил эксперт.

По его мнению, на территории России и в дальнейшем будут происходить подобные инциденты.

"Все абсолютно правильно. Потому что нельзя просто думать, что ты пилот самолета стратегической авиации, где-то над Каспием запустил ракеты, развернулся, и это просто такая рутинная работа. В то время, когда твоя страна ведет неспровоцированную агрессивную войну. Мне кажется, что еще много чего будет случаться интересного", – добавил Мусиенко.

Он резюмировал, что основным мотивом для совершения подобных действий, как расстрел российского пилота на территории России, стала война, которую РФ ведет против Украины. К тому же, россияне тоже пытаются проводить диверсионные действия на украинской территории.

"Всем известно, что враг так же применяет такие меры. Они время от времени пытаются проникать и покушаться на наше военное руководство, наше военно-политическое руководство. Неоднократно были сообщения об этом", – отметил Мусиенко.

Рострел пилота Ту-95 в России

3-го февраля командира бомбардировщика Ту-95 расстреляли в российском городе Энгельс Саратовской области. Им оказался майор Олег Стегачев. Об этом сообщила украинская разведка. Информация о том, остался он живым или нет, уточнялась.

По информации международного разведывательного сообщества InformNapal, расстрелянный в России летчик Ту-95 Стегачев был в числе российских пилотов, которые бомбили гражданское население в Сирии.

Примечательно, что российские пропагандисты активно распространяют свою версию событий. Мол, пилот Стегачев ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: