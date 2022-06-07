Рашисты срывали телевизоры со стен, выбивали двери, уничтожали оборудование.

Российские оккупанты, находясь в Чернобыле, превратили все вокруг себя в настоящий "свинарник". Уходя с территории ЧАЭС, рашисты оставили "прощальный подарок" - человеческие экскременты в каждом кабинете.

Об этом заместитель директора чернобыльского Экоцентра Александр Барсуков рассказал изданию The Wall Street Journal.

Он и его коллеги были неприятно удивлены, когда вернулись на Чернобыльскую АЭС и увидели, что там оставили после себя оккупанты. Рашисты срывали телевизоры со стен, выбивали двери, уничтожали оборудование.

На ЧАЭС осталось много мусора. Оккупанты бросали упаковки со своих сухпайков, разъезжали по территории на танках и распивали алкоголь. По словам Барсукова, во время отступления от Чернобыля оккупанты даже не забрали водку. Видимо, рашисты не успели забрать "самое ценное", потому 100 литров алкоголя остались на территории ЧАЭС.

Но самый мерзкий "прощальный подарок" от россиян находится в офисах станции. В каждом кабинете оккупанты оставили экскременты. Сейчас в Чернобыле продолжают очищать территорию после "русского мира".

"Вишенкой на торте были какашки", - шутит Барсуков.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты так бежали из Чернобыльской зоны, что забыли обувь, носки и нижнее белье.

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