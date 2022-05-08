Житель города обнаружил странную находку в собственном доме и вызвал саперов.

Найденная в Буче Киевской области колба со ртутью оказалась радиоактивной - россияне украли ее с Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Бучанин обнаружил странную находку в собственном доме после пребывания в нем оккупантов и вызвал саперов. Позже выяснилось, что радиационный фон колбы, в которой находилась ртуть, значительно превышает норму. Вещество изъяли и передали предприятию по утилизации опасных отходов", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что в Буче оккупанты в одном из домов оставили после себя отравляющее вещество - ртуть. Сосуд имел в себе примерно 400 граммов жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов. Для чего враги оставили отравляющее вещество в жилище, неясно.

Захват ЧАЭС: что происходило

Как сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года во время полномасштабного вторжения России в Украину поступила информация о захвате российскими военными Чернобыльской атомной электростанции.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала получать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. Несколько раз внешнее питание восстанавливали работники "Укрэнерго", однако оккупанты снова его обрывали.

После более трех недель, вечером 20 марта, удалось провести частичную ротацию персонала.

31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщило, что российские войска полностью вышли с территории Чернобыльской АЭС. Перед уходом оккупанты мародерствовали на ЧАЭС: украли, в частности, чайники, кофеварки и компьютеры. Кроме того, они забрали с собой группу пленных нацгвардейцев.

Также стало известно, что во время побега россияне ограбили полицейский участок и забрали с собой радиоактивные предметы, которые правоохранители изымали у сталкеров.

2 апреля оперативный персонал ЧАЭС поднял над станцией украинский флаг.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, вывезенные из зоны отчуждения вещи, как и сами грабители, являются передвижными источниками радиации.

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