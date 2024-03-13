Как сообщают пропагандисты, предприятие было атаковано несколькими БПЛА самолетного типа.

Неизвестные беспилотники атаковали нефтяной завод в российской Рязани. Значительные повреждения получила одна из установок.

Как сообщают российские СМИ, несколько беспилотников атаковали завод рано утром 13 марта. Очевидцы слышали несколько взрывов, а затем увидели столб густого дыма над предприятием.

Атаку беспилотников официально подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, есть пострадавшие.

Видео дня

"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие", - заявил Малков.

На одном из видео виден момент удара по нефтезаводу. На кадрах видно, что предприятие атаковали беспилотники самолетного типа.

Другие удары по НПЗ

Как писал УНИАН, утром 12 марта губернатор Нижегородской области заявил, что дроны атаковали "объект топливно-энергетического комплекса в промзоне" и спровоцировали пожар. О каком объекте идет речь, он не сказал.

Однако быстро выяснилось, что удар пришелся на установку первичной перегонки нефти на Нижегородском НПЗ, принадлежащем компании "Лукойл" - второй крупнейшей в стране. По данным источников Reuters, поврежденная установка обеспечивала более половины производства этого НПЗ.

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