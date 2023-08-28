На них пожаловался местный житель.

В Ставропольском крае задержали и отвезли в отделение полиции школьников, которые в шутку кричали "Слава Украине".

Об этом сообщает российский Telegram-канал "Осторожно, новости". Инцидент произошел в городе Изобильный. Местный житель заявил на детей 7 и 11 лет за то, что они "кричат лозунги в поддержку Украины", указав на их национальность (ромы) и потребовав задержать их.

Дети сказали силовикам, что услышали эту фразу в новостях и даже не знали ее значения. С ними "провели беседу", направили материалы в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, теперь родителей школьников проверяют.

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Доносы на детей в России

Как известно, после начала полномасштабной войны в России выросло количество доносов. Экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов рассказывал, что в Российской Федерации насчитывается около 4,5 миллиона стукачей.

В Москве женщина из-за детской ссоры пожаловалось полиции на 8-летнюю одноклассницу своей дочери. Она обвинила ребенка в русофобии из-за ролика в сети.

А в Ханты-Мансийском округе директор школы написала донос на ученицу из-за лент в волосах, которые напомнили ей цвета флага Украины.

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