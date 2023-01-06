Отвечают за этот процесс двое сербов, пишут в Центре сопротивления.

Российские захватчики вербуют наемников на войну в Украине на Балканах.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, они стали основным регионом для этой цели. По данным Центра, отвечают за вербовку сербы Деян Берич и Жика Радоичич.

Сообщается, что Берич - бывший наемник, воевавший против Украины в 2014 году. Сейчас он проживает в Российской Федерации. Жика Радоичич сейчас воюет на стороне России в полномасштабном вторжении в Украину.

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В ЦНС отметили, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности.

Россия вербует наемников на войну

Как известно, российская частная военная компания "Вагнера" открыто вербует на войну против Украины заключенных из российских колоний.

В ноябре стало известно о казнь наемниками "вагнеровца", который сдался в плен Вооруженным Силам Украины. Некоторые наемники рассказывают о разновидности казней в ЧВК.

Летом в украинской разведке сообщали, что оккупанты вербуют в российскую армию граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в Московском регионе.

Осенью в СМИ появилась информация о том, что Россия вербует на войну членов элитного корпуса коммандос Нацармии Афганистана.

По данным The Daily Beast, также российская частная военная компания "Вагнер" вербует людей в тюрьмах Центральноафриканской Республики.

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