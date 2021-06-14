В России стараются поощрять людей прививаться от коронавируса всеми возможными способами. К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у москвичей будет шанс выиграть автомобили.
Как сообщается на сайте Собянина, такой розыгрыш будет проводиться раз в неделю. Стоимость авто - около 1 миллиона рублей.
Собянин сообщил, что в Москве уже работает программа поощрения людей, которым более 60 лет. Сейчас дополнительно власти хотят стимулировать к вакцинации всех москвичей в возрасте от 18 лет.
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"Раз в неделю будут разыгрывать 5 машин, которые стоят около 1 миллиона рублей. Результаты розыгрышей будут объявлять каждую среду, начиная с 23 июня, в эфире канала "Москва 24"", – отметил чиновник.
В новой программе смогут участвовать все, кто получил первую дозу вакцины с 14 июня по 11 июля. Впрочем, мэр Москвы не указал, каким именно препаратом нужно прививаться. Скорее всего, речь идет об отечественной вакцине "Спутник V".
Также в официальном сообщении городского головы говорится, кто профинансировал такую инициативу.
"Но главный выигрыш для тех, кто прививается, нельзя сравнивать ни с одной машиной. Это собственное здоровье и душевное спокойствие", – подчеркнул Собянин.
Отметим, что сейчас эффективность российской вакцины "Спутник V" не подтверждена профильными международными органами.
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