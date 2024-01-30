Пока неясно, где удастся найти 20 000 наемников, которые, по словам человека, близкого к минобороны России, нужны группе.

Россия хочет расширить свое влияние в Африке и проводит набор в вооруженные силы, которые заменят наемников ЧВК "Вагнер" на всем континенте.

Как пишет Bloomberg, Африканский корпус усилит военное присутствие Москвы с помощью сети баз, контролируемых министерством обороны. Это также позволит Кремлю взять под контроль бизнес-сеть ЧВК "Вагнер" в Африке, включая потенциально прибыльные горнодобывающие предприятия. Формально "Вагнер" был расформирован после смерти Пригожина, но на самом деле продолжает функционировать.

К середине года в Африканский корпус планируется набрать бывших бойцов ЧВК "Вагнер" и новобранцев. Их направят по меньшей мере в пять дружественных России стран - Буркина-Фасо, Ливию, Мали, Центральноафриканскую Республику и Нигер.

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Пока неясно, где удастся найти 20 000 наемников, которые, по словам человека, близкого к минобороны России, нужны группе. На пике своей активности в африканских операциях "Вагнера" были задействованы не более нескольких тысяч человек, а потенциальные военнослужащие в России уже частично заняты в боевых действиях в Украине.

У тверждается, что у группировки амбициозные планы. Она стремится построить региональную штаб-квартиру в Центральноафриканской Республике, где за последние 6 лет "Вагнер" внедрился в аппарат национальной безопасности в обмен на алмазы и золото.

"Военная база будет построена. У нас здесь много людей и много русских. Необходимо предоставить им базу", - сказал старший советник президента Фостена Аршанжа Туадеры Патрик Бида Куягбеле.

По словам Куягбеле, с сентября - через месяц после гибели Пригожина - число российских военных в ЦАР почти удвоилось и достигло 2000 человек, что свидетельствует об "активизации сотрудничества с Россией в области безопасности".

Москва воспользовалась дестабилизацией в Западной Африке, вызванной военными переворотами и исламистскими мятежами в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, и усугубленной недовольством населения некогда колониальной державой Францией и мнимым вмешательством Запада.

В сентябре три сахельские страны и Россия подписали пакт о взаимной обороне. На прошлой неделе военный лидер соседнего с Нигером Чада, который сейчас считается последним бастионом западного влияния в Сахеле, встретился с Путиным в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности.

По словам чиновников, наряду со своей ролью в поддержке режимов, Африканский корпус, как ожидается, сохранит ориентацию ЧВК "Вагнер" на добычу сырьевых ресурсов с целью получения твердой валюты для финансирования боевых действий в Украине.

"Пока это, возможно, лишь ребрендинг, но для русских это уже отличный результат… Внезапно они переходят от "Вагнера", на сдерживание которого Запад потратил много сил, к новым щупальцам гидры, которые теперь называются "Африканский корпус", - сказал аналитик консорциума All Eyes on Wagner, который отслеживает деятельность группы и ее преемников, Лу Осборн.

Российское присутствие в Африке - детали

Государство-агрессор Россия формирует отряды так называемых "военных инструкторов" для дальнейшей отправки на территорию стран Африки. Как отметили в украинской разведке, соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, соразмерной денежному обеспечению российских оккупантов, воюющих против Украины.

Деятельность военизированной группировки "ЧВК Вагнер" в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали с февраля 2022 года приносила доход в размере 114 млн долларов в месяц. В целом структуры "Вагнера" могли получить там до 2,5 млрд долларов с начала войны в Украине.

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