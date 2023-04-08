Сегодня Россия прощалась с пропагандистом под аккомпанемент песни "Они ушли".

В субботу, 8 апреля, в столице Российской Федерации прошла похоронная "месса" по ликвидированному пропагандисту Владлену Татарскому.

В честь этого наемники ЧВК "Вагнер" решили сделать ему особый "подарок" и наградили посмертной именной кувалдой. Ее боевики положили рядом с гробом. Соответствующие видео и фото "гуляют" по местным телеграм-каналам.

При этом "Московский комсомолец" уточнил, что с Татарским Россия прощается под аккомпанемент песни "Они ушли", авторства его близкого друга.

Видео дня

Ранее СМИ РФ писали, что военкора собираются похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Ликвидация Татарского - что нужно знать

Напомним, что российского пропагандиста Владлена Татарского, известного своими кровожадными призывами к расправе над украинским народом, ликвидировали 2 апреля в одном из баров Санкт-Петербурга. Он скончался из-за детонации статуетки, которую получил в подарок во время своего культурного вечера.

Изначально силовики РФ обвинили в происшествии жительницу Питера Дарью Трепову, однако позже власти РФ стали навязывать версию о том, что за "терактом" в отношении Татарского стоят спецслужбы Украины.

Уже 4 апреля ответственность за происшествие взяла на себя местная партизанская организация.

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