Взрывное устройство было тщательно подобрано.

Российского пропагандиста Владлена Татарского ликвидировали профессионалы высокого класса.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник Сил специальных операций Украины, пожелавший остаться анонимным. По его словам, по Татарскому нанесли ювелирный удар. Для этого использовалось взрывное устройство, эквивалентное по мощности примерно 200-250гр тротила, заключенное в подаренную пропагандисту статуэтку.

"При взрыве очень многое зависит от разных факторов – безоболочное или оболочное взрывное устройство (в корпусе или нет), находится ли на пути взрыва препятствие, начинено ли оно поражающими элементами и прочим. Но судя по картине гибели только одного человека, никаких поражающих элементов не было и скорее всего статуэтка, если в ней действительно была взрывчатка, стояла не далее 2 метров от Татарского, будь она дальше, все могло закончиться и иначе", — объяснил собеседник.

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Взрыв в Питере - что известно об убийстве Татарского

2 апреля днем стало известно, что в "Street food bar" в Санкт-Петербурге во время "сходки" фанатов Татарского произошел взрыв. В результате был убил сам пропагандист.

Позже в России объявили о задержании подозреваемой во взрыве. По данным росСМИ, это Дарья Т., которую дважды задерживали во время антивоенных митингов.

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