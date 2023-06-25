Принимавших участие в мятеже наемников могут распустить "по домам", заявил член комитета Госдумы по обороне.

В Госдуме РФ заявили, что после мятежа часть подразделений ЧВК "Вагнер" самораспустится, и некоторые бойцы смогут перейти под руководство Минобороны.

Как заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, вряд ли наемникам позволят перейти служить в Беларусь за владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, передает российский сайт "Подъем".

"Те, кто не принимал участие в непосредственном мятеже, если хотят, заключат контракт с Минобороны и вернутся в зону "СВО". Те, которые принимали участие, пока непонятно, что с ними будет, но преследоваться они не будут, как приостановлено и уголовное дело против Пригожина", - сказал он.

При этом он предположил, что принимавшие участие в мятеже наемники, видимо, "будут отправлены по домам".

"Учитывая их заслуги, преследоваться они не будут. Это официально все, я ясно от Пескова это услышал", - заявил Соболев.

Мятеж ЧВК "Вагнер" - что пообещали Пригожину

Как писал УНИАН, пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о достигнутых договоренностях с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после переговоров с Александром Лукашенко.

По его словам, согласно этим договоренностям, уголовное дело о вооруженном мятеже будет прекращено, а наемники ЧВК "Вагнер" уйдут в свои полевые лагеря. Что касается самого Пригожина, то он должен будет уехать в Беларусь.

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