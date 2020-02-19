Следком РФ завел уголовное дело после обстрелов вблизи Золотого

Страна-агрессор традиционно в обстрелах винит украинских военнослужащих.

Российский Следственный комитет завел уголовное дело из-за вчерашних боев вблизи Золотого Луганской области.

Об этом сообщается на сайте Следкома.

В обстрелах Россия традиционно обвиняет украинских военных. Российские силовики утверждают, что в результате вчерашнего обострения в Луганской области были повреждены 13 домов.

Также украинскую армию страна-агрессор обвинила якобы в обстреле Донецка 15 февраля. По этому факту заведено еще одно производство.

Как сообщал УНИАН, утром 18 февраля российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный на Луганщине. Оккупанты применяли ствольную артиллерию калибров 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм, крупнокалиберные пулеметы, танки и гранатометы различных систем.

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Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузию. Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска таким образом хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.